В Башкирии появился музей Кахыма-тури

В Республике Башкортостан появился историко-этнографический музей Кахыма-тури

В Стерлитамакском районе Башкортостана создан историко-этнографический музей Кахыма-тури, героя башкирских народных произведений, прототипом которого стал участник Отечественной войны 1812 года Кахым Мурзашев. Об этом сообщает «Башинформ».

Новый музей состоит из семи подразделений, разместившихся в разных селах района. Главное учреждение расположено в селе Мурадашево. Его постоянная экспозиция посвящена командиру башкирских полков, участнику Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов Кахыму Мурзашеву.

В настоящее время сотрудники музея ведут работы по наполнению экспозиций и составлению плана мероприятий. Открытие учреждения пройдет в День республики, 11 октября.

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