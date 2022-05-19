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В Махачкале открылась выставка о поселении Кала-Корейш

В Махачкале открылась выставка «Слова камней» о наследии поселения Кала-Корейш

Фото: агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан

В Махачкалинском музее-заповеднике «Дагестанский аул» открылась выставка «Слова камней», рассказывающая о наследии средневекового поселения Кала-Корейш. Об этом сообщает ТАСС.

«В Международный день музеев в музее-заповеднике "Дагестанский аул" состоялось открытие выставки "Слова камней", посвященной наследию Кала-Корейша — средневекового поселения, памятника истории, культуры и архитектуры Дагестана», — рассказали в пресс-службе музея.

Экспозиция представляет собой 3D-модель древнего поселения, которое по преданию было столицей Кайтагского уцмийства — одного из центров распространения ислама в Дагестане. Село основали потомки арабского племени курайшитов, из которого происходил пророк Мухаммад.

Ранее коллекция демонстрировалась в Государственном Эрмитаже и Музее Альберта и Виктории в Лондоне. Председатель союза художников Дагестана Курбанали Магомедов рассказал, что с помощью новых технологий все желающие могут увидеть труднодоступные объекты культуры и истории региона.

Варвара Кошечкина
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