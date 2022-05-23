Врачи Качанова и Леденцова заявили, что мытье волос холодной водой вызывает головную боль

Трихологи предупредили россиян о вреде мытья головы холодной водой. Комментарии экспертов приводит издание «Доктор Питер».

Врач-трихолог Татьяна Качанова заявила, что холодная вода не вредит волосам. Однако, по ее словам, все современные косметические средства работают эффективно именно в теплой воде. «Без ее воздействия ваши волосы будут плохо промываться, а значит, на них будут оставаться частички косметического средства. Кожа головы может начать шелушиться, появится дискомфорт, а в итоге все это приведет к утрате блеска волос, и голова будет казаться неухоженной», — рассказала доктор.

Дерматолог Светлана Леденцова, в свою очередь, отметила, что мытье волос слишком холодной водой в течение длительного времени может вызывать спазм сосудов и спровоцировать появление головной боли. Врач предупредила, что по данной причине людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, противопоказано купаться в воде низкой температуры.

В заключение специалистки порекомендовали чередовать использование умеренно горячей и холодной воды. «Дело в том, что горячая вода открывает поры и эффективно убирает загрязнения, а холодная — закрывает и делает волосы более гладкими», — пояснили они.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал об опасности холодного душа для людей с ишемической болезнью сердца. По словам специалиста, при внезапном погружении в холодную воду может возникнуть спазм, в том числе коронарных артерий.