Врач рассказал об опасности холодного душа для одной категории людей

Врач Хухрев рассказал об опасности холодного душа для людей с ишемической болезнью сердца

В сезон отключения горячей воды тем, у кого есть сердечные заболевания, не стоит экспериментировать с холодным душем. Остальным категориям людей не стоит опасаться за свое здоровье, рассказал «Ленте.ру» врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев. Он также объяснил, когда холодные обливания полезны.

Группа риска

Наибольший вред холодные водные процедуры могут нанести тем, кто плохо следит за своим здоровьем, отметил специалист.

Опасности холодного душа ровно такие же, как если вдруг человек падает в холодную воду, ныряет в прорубь. У всей этой истории есть одна группа риска — люди, склонные к спазмам при наличии каких-то сердечно-сосудистых заболеваний Алексей Хухрев врач-терапевт

«При внезапном погружении в холодную воду может возникать спазм, в том числе коронарных артерий. Обычному человеку от этого ничего не будет, а у человека, который страдает ишемической болезнью сердца, не лечится, плохо принимает препараты, есть шансы, что выйдет какая-нибудь неприятность. Это основное, а в остальном — человек же не будет лежать в холодной воде полчаса. Быстренько обмылся, обтерся, да и вся любовь», — сказал терапевт.

При этом особая подготовка к периоду отключения горячей воды здоровому человеку не нужна, убежден Алексей Хухрев.

Две недели готовиться, чтобы две недели мыться? Подготовиться можно только морально, что все пройдет, и купить проточный водонагреватель Алексей Хухрев врач-терапевт

«Математически пользу не просчитать»

Врач также отметил, что холодные обливания полезны для здоровья, но существенного эффекта от двух недель закаливания не будет.

«Никакой особенной пользы не будет, если это всего две недели в году. А если регулярно — это уже другая история. Математически эту пользу сложно просчитать, но в целом если человек регулярно обливается водой хотя бы комнатной температуры, есть многочисленные наблюдения, что такой человек и бодрее, и болеет реже. Никакого вреда от таких регулярных занятий я не вижу. Но раз в две недели пообливаться, а потом опять не обливаться — в этом пользы никакой нет», — заключил Алексей Хухрев.

Ранее заместитель мэра Москвы Петр Бирюков предупредил горожан о начале плановых отключений горячей воды в столице с 16 мая. Он пояснил, что это необходимо для подготовки к следующему отопительному сезону.

