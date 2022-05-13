Названы три ускоряющих старение причины

Эксперт по уходу за кожей Ребекка Грин заявила, что минеральное масло ускоряет старение

Основательница косметологической клиники The Green Room Clinic Ребекка Грин из Великобритании назвала три ускоряющих старение причины. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Эксперт посоветовала внимательнее изучать этикетки уходовых препаратов. По ее словам, в них могут содержаться вредные для кожи алкоголь и минеральное масло, которое получают из нефти. Последнее, по словам британки, мешает кожному покрову дышать, выводить токсины и выполнять другие важные функции. «С той же осторожностью, с какой вы следите за своей диетой, проверяйте составы уходовых средств. Вы будете шокированы, когда загуглите ингредиенты и увидите, что компании позволяют себе добавлять в продукцию», — заявила Грин.

Кроме того, ускоряющим старением фактором может быть отказ от применения солнцезащитного крема, витамина С и ретинола (витамина А), заключила специалистка.

В апреле дерматолог раскрыла связь между маникюром и старением. Медик порекомендовала тем, кто заботится о своем здоровье, не использовать шеллак во время посещения косметического салона. Так, ультрафиолетовое излучение лампы при сушке ногтей ускоряет старение, делая кожу рук морщинистой, рассказала она.