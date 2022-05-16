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В Москве начались плановые отключения горячей воды

Заммэра Москвы Бирюков объявил о начале плановых отключений горячей воды

Фото: Pixabay

В Москве 16 мая начались плановые отключения горячей воды. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, передает агентство «Москва».

Отключения связаны с мероприятиями по подготовке к новому отопительному сезону. Бирюков пояснил, что такая процедура проводится ежегодно после окончания отопительного сезона и в рамках подготовки к новому. В этот период проводятся гидравлические и температурные испытания, чтобы найти возможные ненадежные участки сетей.

Все профилактические работы на системах горячего водоснабжения в Москве планируется завершить до 1 сентября. По словам Бирюкова, совсем не отключать горячую воду нельзя, но городские власти сократили максимальный срок до 10 дней.

Москвичи могут узнать график через информационный сервис, который доступен на сайте мэрии и МОЭК, где жильцам нужно будет ввести адрес своего дома.

Ранее ОАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) опубликовало график, позволяющий жителям столицы получить информацию о дате и сроках отключения горячей воды в жилых домах. Он размещен на сайте компании, а также на сайте правительства Москвы.

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Марина Совина
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