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После смерти ребенка в фитнес-клубе в Подмосковье задержан директор учреждения

Задержан директор подмосковного фитнес-клуба, в бассейне которого утонул ребенок

Фото: Александр Демченко / РИА Новости

После смерти ребенка в бассейне фитнес-клуба в Подмосковье задержан директор учреждения, он является подозреваемым в рамках уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 23 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

По данным ведомства, директор фитнес-центра, расположенного в Королеве, не обеспечил должным образом выполнение требований безопасности пребывания посетителей в бассейне. Из-за этого 21 мая этого года четырехлетний ребенок, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-центра, спрыгнул с обходной дорожки в воду бассейна и утонул. Несмотря на попытки оказания первой медицинской помощи, мальчик скончался.

Сейчас следователи проводят сбор и закрепление доказательственной базы, изучают регулирующую документацию фитнес-центра и записи с камер видеонаблюдения в бассейне. Допрошены подозреваемый, сотрудники фитнес-клуба, свидетели случившегося и родителей ребенка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. В скором времени директору учреждения будет определена мера пресечения.

Ранее сообщалось, что четырехлетний ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в Подмосковье: ребенок находился в бассейновой зоне с родственниками, но в какой-то момент, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, мальчик спрыгнул с дорожки в воду.

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Леонид Микуляк
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После смерти ребенка в фитнес-клубе в Подмосковье задержан директор учреждения
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