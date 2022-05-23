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Четырехлетний ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в Подмосковье

СК РФ: четырехлетний ребенок утонул в бассейне фитнес-клуба в подмосковном Королеве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Следственном комитете России сообщили о гибели четырехлетнего мальчика в бассейне фитнес-клуба Королева в Московской области. Заявление ведомства приводят «Известия».

По информации правоохранителей, ребенок находился в бассейновой зоне с родственниками, но в какой-то момент, оставшись без наблюдения со стороны персонала фитнес-клуба, мальчик спрыгнул с дорожки в воду.

«Через непродолжительное время мальчик был извлечен из воды, однако, несмотря на попытки оказания первой медицинской помощи, он скончался», — сказали в ведомстве.

Одна из посетителей клуба рассказала «Известиям», что тренер даже не подошел к мальчику, а лишь указывал на табличку с напоминанием об ответственности родителей за безопасность детей.

Следователи сообщили о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим смерть ребенка»). Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в поселке Камарчага Манского района Красноярского края двухлетний ребенок попал под товарный поезд и погиб. По данным следователей, мальчик остался без присмотра родителей и выбежал на железную дорогу, где был «смертельно травмирован» грузовым поездом. Мать ребенка вызвала скорую помощь, но спасти ребенка медики не смогли — мальчик скончался по дороге в больницу.

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Марина Совина
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