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Обвиняемому в покушении на журналиста Соловьева вменили одну статью

С фигуранта дела о покушении на Соловьева сняли статью УК о препятствии работе журналиста
Максим Дружинин

Максим Дружинин. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фигуранту уголовного дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева Максиму Дружинину предъявили обвинение по одному эпизоду — приготовление к убийству, вторая статья УК о воспрепятствовании работе журналиста ему не вменяется. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Светлана Сидоркина.

По ее словам, также следователи не вменяют Дружинину подготовку нападения на других сотрудников российских СМИ — Ольгу Скабееву, Маргариту Симоньян, чьи фамилии упоминались ранее. Защитник подчеркнула, что из обвинения ее доверителю сняли статью о воспрепятствовании деятельности журналиста, Соловьев указан как физическое лицо. Сидоркина полагает, что аналогичные эпизоды вменены и остальным фигурантам дела.

По делу о подготовке убийства проходят шесть россиян, входящих в запрещенную в России неонацистскую террористическую организацию National Socialism/White Power. Они были арестованы Басманным судом Москвы в конце апреля. По данным ФСБ, покушение готовилось в столице — автомобиль Соловьева планировалось подорвать.

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Любовь Ширижик
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