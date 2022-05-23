Обвиняемому в покушении на журналиста Соловьева вменили одну статью

С фигуранта дела о покушении на Соловьева сняли статью УК о препятствии работе журналиста

Фигуранту уголовного дела о покушении на телеведущего Владимира Соловьева Максиму Дружинину предъявили обвинение по одному эпизоду — приготовление к убийству, вторая статья УК о воспрепятствовании работе журналиста ему не вменяется. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Светлана Сидоркина.

По ее словам, также следователи не вменяют Дружинину подготовку нападения на других сотрудников российских СМИ — Ольгу Скабееву, Маргариту Симоньян, чьи фамилии упоминались ранее. Защитник подчеркнула, что из обвинения ее доверителю сняли статью о воспрепятствовании деятельности журналиста, Соловьев указан как физическое лицо. Сидоркина полагает, что аналогичные эпизоды вменены и остальным фигурантам дела.

По делу о подготовке убийства проходят шесть россиян, входящих в запрещенную в России неонацистскую террористическую организацию National Socialism/White Power. Они были арестованы Басманным судом Москвы в конце апреля. По данным ФСБ, покушение готовилось в столице — автомобиль Соловьева планировалось подорвать.