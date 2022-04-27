Суд арестовал сидевшего за убийство россиянина по делу о покушении на Соловьева

Басманный суд Москвы арестовал четвертого фигуранта дела о покушении на Соловьева

В Москве суд арестовал четвертого подозреваемого по делу о покушении на тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Басманный суд отправил ранее сидевшего за убийство россиянина Андрея Пронского в СИЗО на два месяца — до 25 июня. Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия о помещении подозреваемого под стражу на время расследования уголовного дела.

Пронский известен в скинхед-кругах под ником Подпись Неразборчива и Bloodman. Он участвовал в массовой драке со стрельбой между нацистами и участниками движения антифа в Дегунино прошлым летом. Тогда в отдел полиции доставили 20 человек. Также он был причастен к убийству знакомого в декабре 2011 года, за что его отправили на принудительное лечение. Пронский связан с ультраправым Telegram-каналом запрещенной в России организации NS/WP.

Ранее 27 апреля сообщалось, о поступлении в суд материалов с ходатайством следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрея Пронского, Владимира Белякова и Владимира Степанова. Владимира Степанова Басманный суд Москвы уже отправил под стражу.

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.