Готовившие покушение на Соловьева сообщили о планах убить других журналистов

Готовившие покушение на Соловьева обсуждали возможность убийства Киселева и Симоньян

Шесть человек, готовивших покушение на телеведущего Владимира Соловьева, обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян и других их коллег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованное ФСБ видео.

По информации правоохранительных органов, помимо покушения на Соловьева, задержанные обсуждали убийство журналистов Евгения Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой, Евгения Попова, а также Тиграна Кеосаяна.

«Обсуждались убийства людей, которые несли пропаганду, то есть Соловьева, Киселева, Скабеевой, Попова, Кеосаяна, Симоньян», — сказал один из задержанных.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что по делу о покушении на Соловьева задержали шесть человек, являющихся членами запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power. Следствие считает, что неонацисты планировали подорвать автомобиль Соловьева в Москве.

О том, что группа неонацистов готовила покушение на Соловьева, стало известно 25 апреля. В ФСБ утверждают, что злоумышленники действовали по заказу Службы безопасности Украины (СБУ). Уточнялось, что при них обнаружили самодельное взрывное устройство, обрез охотничьего ружья, пистолеты, патроны, гранату, наркотики и поддельные украинские паспорта. Кроме того, у подозреваемых нашли националистическую литературу и атрибутику.