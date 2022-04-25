Стали известны подробности покушения на Соловьева

СК задержал шесть человек по делу о покушении на журналиста Соловьева

В Следственном комитете (СК) России сообщили, что задержали шесть человек по делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева. Подробности дела стали известны ТАСС от пресс-службы СК.

Утверждается, что следователи совместно с сотрудниками ФСБ выяснили что, шестеро злоумышленников являются членами запрещенной в России неонацистской террористической организации «National Socialism/White Power». Следствие считает, что неонацисты планировали подорвать автомобиль Соловьева в Москве.

В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). «Следствие намерено ходатайствовать перед судом об их аресте», — добавили в Следственном комитете.

25 апреля в ФСБ сообщили о предотвращении покушения на Соловьева. Представители службы рассказали, что в ходе обысков обнаружили у задержанных самодельное взрывное устройство, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, патроны, гранату и наркотики. Помимо этого, у злоумышленников нашли поддельные украинские паспорта.

Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники ФСБ смогли пресечь убийство одного из известных отечественных журналистов. При этом имя журналиста глава государства не раскрыл.