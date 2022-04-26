Раскрыты личности задержанных по делу о покушении на Соловьева

Baza: по делу о покушении на Соловьева задержан националист Пронский

Среди задержанных по делу о покушении на журналиста Владимира Соловьева националист Андрей Пронский, известный в скинхед-кругах под ником Подпись Неразборчива и Bloodman. Об этом сообщает Baza.

Пронский участвовал в массовой драке со стрельбой между нацистами и участниками движения антифа в Дегунино прошлым летом. Тогда в отдел полиции доставили 20 человек. Также он был причастен к убийству знакомого в декабре 2011 года, за что его отправили на принудительное лечение.

Издание полагает, что Пронский оказался в числе подозреваемых в покушении на Соловьева за связь с ультраправым Telegram-каналом запрещенной в России организации NS/WP. Его администраторы сообщили, что задержан их лидер Пронский.

Также раскрыты личности еще двоих задержанных — Владимир Молодой Степанов и Владимир Скаут Беляков. Оба недавно вышли на свободу и присоединились к NS/WP. В 2013 году они проходили по делу главаря банды Яна Лютюка, совершившей около 30 нападений на приезжих.

При задержании Молодой пытался сбежать. Он выпрыгнул в окно и сломал ногу.

Также по делу проходят Максим Дружинин и Василий Стрижаков, добавляет Telegram-канал «112». Они являются членами NS/WP. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе суда. Следствие просит арестовать их до 25 июня.

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.