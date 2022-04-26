Следствие попросило об аресте двоих фигурантов дела о покушении на Соловьева

В суд Москвы поступило ходатайство об аресте двоих подозреваемых в покушении на Соловьева

Раскрыты личности задержанных по делу о покушении на Соловьева

Начало событий в новости Раскрыты личности задержанных по делу о покушении на Соловьева

Басманный суд Москвы намерен рассмотреть ходатайство следствия о заключении под стражу двоих участников неонацистской террористической организации National Socialism/White Power (запрещена в России) по делу о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В суд поступили соответствующие материалы на Максима Дружинина и Василия Стрижакова. Следствие просит арестовать их до 25 июня 2022 года.

Всего по делу задержаны шесть человек. Раскрыты личности некоторых из них — это националист Андрей Пронский, известный в скинхед-кругах под ником Подпись Неразборчива и Bloodman. А также Владимир Молодой Степанов и Владимир Скаут Беляков. Оба недавно вышли на свободу и присоединились к NS/WP. В 2013 году они проходили по делу главаря банды Яна Лютюка, совершившей около 30 нападений на приезжих.

При задержании Молодой пытался сбежать. Он выпрыгнул в окно и сломал ногу.

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.