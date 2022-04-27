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Следствие попросило об аресте еще троих подозреваемых в покушении на Соловьева

Суд в Москве рассмотрит вопрос об аресте 3 фигурантов дела о подготовке убийства Соловьева

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Басманный районный суд Москвы планирует рассмотреть вопрос об аресте еще троих фигурантов уголовного дела о подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

В суд поступили материалы с ходатайством следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Андрея Пронского, Владимира Белякова и Владимира Степанова. Их просят арестовать до 25 июня 2022 года.

Сообщалось, что националист Пронский известен в скинхед-кругах под ником Подпись Неразборчива и Bloodman. Он участвовал в массовой драке со стрельбой между нацистами и участниками движения антифа в Дегунино прошлым летом. Тогда в отдел полиции доставили 20 человек. Также он был причастен к убийству знакомого в декабре 2011 года, за что его отправили на принудительное лечение. Пронский связан с ультраправым Telegram-каналом запрещенной в России организации NS/WP.

Владимир Молодой Степанов и Владимир Скаут Беляков недавно вышли на свободу и присоединились к NS/WP. В 2013 году они проходили по делу главаря банды Яна Лютюка, совершившей около 30 нападений на приезжих. При задержании Молодой пытался сбежать. Он выпрыгнул в окно и сломал ногу.

26 апреля Басманный суд Москвы арестовал двоих фигурантов дела — Максима Дружинина и Василия Стриженкова. Рассмотрение вопроса по мере пресечения прошло в закрытом режиме. Cуд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обоих в СИЗО до 25 июня 2022 года.

Стриженков на суде своей вины не признал и просил о более мягкой мере пресечения. Но суд счел, что, находясь на свободе, он может скрыться или воспрепятствовать ходу следствия.

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.

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Владимир Шарапов
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