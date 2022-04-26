Суд арестовал одного из фигурантов дела о покушении на Соловьева

В Москве фигуранта дела о покушении на Соловьева Стрижакова отправили в СИЗО до 25 июня

Басманный суд Москвы арестовал одного из фигурантов дела о покушении на тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, рассмотрение вопроса об аресте прошло в закрытом режиме. Суд постановил, что обвиняемый Василий Стрижаков будет находиться в СИЗО до 25 июня. Сам обвиняемый своей вины не признал и просил о более мягкой меры пресечения. Но суд счел, что, находясь на свободе, он может скрыться или воспрепятствовать ходу следствия.

В скором времени суд рассмотрит вопрос об аресте второго фигуранта дела Максима Дружинина. Всего в рамках дела задержано шесть человек.

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.