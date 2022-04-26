Суд арестовал второго фигуранта дела о покушении на Соловьева

Басманный суд Москвы арестовал Максима Дружинина по делу о покушении на Соловьева

Басманный суд Москвы арестовал второго фигуранта дела о покушении на тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, рассмотрение вопроса об аресте прошло в закрытом режиме. Cуд удовлетворил ходатайство следствия и отправил подозреваемого в подготовке убийства Максима Дружинина в СИЗО до 25 июня 2022 года.

Ранее Басманный суд столицы отправил в СИЗО другого фигуранта дела Василия Стриженкова. Сам обвиняемый своей вины не признал и просил о более мягкой меры пресечения. Но суд счел, что, находясь на свободе, он может скрыться или воспрепятствовать ходу следствия.

ФСБ пресекла деятельность террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов, сообщил 25 апреля президент России Владимир Путин. Сам журналист связал подготовку покушения на него с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже выяснилось, что задержанные обсуждали возможность убийства журналистов Дмитрия Киселева, Маргариты Симоньян, Ольги Скабеевой и других.