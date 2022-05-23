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Евро предрекли падение ниже доллара

The New York Times: впервые за 20 лет приближается к паритету с долларом

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Евро постепенно становится неустойчивой валютой, так как впервые за 20 лет приближается к паритету с долларом, пишет The New York Times.

В статье отмечается, что к 2023 году евро может упасть ниже американской валюты. Авторы материала подчеркнули, что слабость евро в настоящее время отражает мрачное будущее экономики Европейского союза.

Также с начала спецоперации России на Украине, курс евро упал по отношению к доллару на шесть процентов. При этом страны Европы все еще продолжают свои попытки отрезать Россию от энергопоставок, пишет издание.

19 мая сообщалось, что в начале торгов на Московской бирже курс евро впервые с мая 2017 года падал ниже 62 рублей. На минимуме он опускался до 61,11 рубля. По состоянию на 10:30 евро вернулся на уровень 65,8 рубля. Резкому временному падению курса на открытии поспособствовали одна или несколько сделок во время открытия.

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Марина Совина
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