Курс евро упал ниже 62 рублей впервые за четыре года

В начале торгов на Московской бирже в четверг, 19 мая, курс евро впервые с мая 2017 года падал ниже 62 рублей. На минимуме он опускался до 61,11 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:30 евро вернулся на уровень 65,8 рубля. Резкому временному падению курса на открытии поспособствовали одна или несколько сделок во время открытия.

Доллар демонстрировал меньшую волатильность. После падения до 62,98 рубля он торгуется на уровне выше 63 рублей. Основные российские фондовые индексы снижаются. Мосбиржа теряет более процента, до 2417 пункта, а РТС опустился на 0,22 процента, до 1210 пункта.

Основным фактором, влияющим на курс российской валюты, в последнее время являются административные ограничения Центробанка, а также значительный торговый профицит, возникший по причине санкций западных стран и падения импорта.

Регулятор пытается решить проблему слишком крепкого рубля, из-за которого могут начаться проблемы с бюджетом, но пока его действия не дают результата. Так, на этой неделе регулятор повысил порог вывода средств за рубеж с 10 до 50 тысяч долларов.