Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Курс евро упал ниже 62 рублей

Курс евро упал ниже 62 рублей впервые за четыре года

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В начале торгов на Московской бирже в четверг, 19 мая, курс евро впервые с мая 2017 года падал ниже 62 рублей. На минимуме он опускался до 61,11 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:30 евро вернулся на уровень 65,8 рубля. Резкому временному падению курса на открытии поспособствовали одна или несколько сделок во время открытия.

Доллар демонстрировал меньшую волатильность. После падения до 62,98 рубля он торгуется на уровне выше 63 рублей. Основные российские фондовые индексы снижаются. Мосбиржа теряет более процента, до 2417 пункта, а РТС опустился на 0,22 процента, до 1210 пункта.

Основным фактором, влияющим на курс российской валюты, в последнее время являются административные ограничения Центробанка, а также значительный торговый профицит, возникший по причине санкций западных стран и падения импорта.

Регулятор пытается решить проблему слишком крепкого рубля, из-за которого могут начаться проблемы с бюджетом, но пока его действия не дают результата. Так, на этой неделе регулятор повысил порог вывода средств за рубеж с 10 до 50 тысяч долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о сдаче в плен 771 украинского военного из «Азовстали»
Жена артиста МХТ имени Чехова раскрыла секрет идеального подарка от мужа
Врач развеяла миф о связи между отеками и водой
Женщина спасла быка от забоя и сделала его своим питомцем
Андреева на фоне слухов о пластике раскрыла секреты молодости и красоты
Умерла звезда сериала «Как вращается мир» Марни Шуленбург
Туристка попыталась сделать селфи на вершине водопада и разбилась насмерть
Италия предложила план мирного урегулирования на Украине
Бородина раскритиковала поездку в метро
Минобороны доложило о перехвате РСЗО «Смерч» под Харьковом и Херсоном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.