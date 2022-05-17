Новый порог вывода средств за рубеж не повлиял на рубль

Повышение порога вывода средств из страны до 50 тысяч долларов не помогло ослабить рубль

Решение Центробанка о повышении порога вывода денег из страны в пять раз, до 50 тысяч долларов, не смогло повлиять на курс российской валюты. В начале торговой сессии рубль по отношению к доллару остался практически на уровне закрытия предыдущего дня, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 12:00 доллар стоит 63,39 рубля, евро — 67,66 рубля. Ослабление в первые минуты торгов не получило продолжения. Индексы Мосбиржи и РТС пока растут более чем на процент.

Укрепление рубля до многолетних максимумов по отношению к доллару и евро становится опасным для российской экономики. В частности, аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов отмечал, что при долларе по 60 рублей бюджет России просто «разорвет».

Причиной такого поведения российской валюты являются существенный торговый профицит — значительное превышение экспорта над импортом. Он связан с санкциями западных стран, ограничивших поставки в Россию широкого спектра товаров. С учетом обязательной продажи валютной выручки экспортерами, а также административными ограничениями российскому рынку оказалось не нужно такое количество долларов и евро.

На этом фоне регулятор начал постепенно ослаблять давление, чтобы возобновить интерес к иностранной валюте у покупателей. Ранее ЦБ резко снизил ключевую ставку, до 14 процентов, но такая мера не сработала — с того времени доллар подешевел более чем на десять рублей.