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Два истребителя столкнулись на авиашоу во Франции

Sud Ouest: два истребителя Rafale столкнулись во время авиашоу Meeting de l’air во Франции

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Два истребителя Rafale столкнулись во время авиашоу Meeting de l’air во Франции. Об этом пишет газета Sud Ouest.

Сообщается, что инцидент произошел днем 22 мая в районе коммуны Коньяк (департамент Шаранта) неподалеку от 709-й военно-воздушной базы.

В результате ЧП у одного из самолетов повреждена хвостовая часть, обломки упали на жилой дом в коммуне Женсак-ла-Паллю.

Отмечается, что обоим пилотам удалось благополучно посадить воздушные суда. Жертв, пострадавших и повреждений в результате падения обломков нет.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Франции, в коммуне Лез-Адре потерпел крушение туристический самолет, в результате погибли пять человек. Спасатели нашли тела пассажиров и командира летательного аппарата полностью обгоревшими вследствие авиакатастрофы.

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Марина Совина
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