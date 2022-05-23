Два истребителя столкнулись на авиашоу во Франции

Sud Ouest: два истребителя Rafale столкнулись во время авиашоу Meeting de l’air во Франции

Два истребителя Rafale столкнулись во время авиашоу Meeting de l’air во Франции. Об этом пишет газета Sud Ouest.

Сообщается, что инцидент произошел днем 22 мая в районе коммуны Коньяк (департамент Шаранта) неподалеку от 709-й военно-воздушной базы.

В результате ЧП у одного из самолетов повреждена хвостовая часть, обломки упали на жилой дом в коммуне Женсак-ла-Паллю.

Отмечается, что обоим пилотам удалось благополучно посадить воздушные суда. Жертв, пострадавших и повреждений в результате падения обломков нет.

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Франции, в коммуне Лез-Адре потерпел крушение туристический самолет, в результате погибли пять человек. Спасатели нашли тела пассажиров и командира летательного аппарата полностью обгоревшими вследствие авиакатастрофы.