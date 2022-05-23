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Житель Одессы сорвал со здания и выбросил в мусор флаг Украины

В Одессе полиция задержала мужчину, сорвавшего и выбросившего в мусор флаг Украины

Фото: Globallookpress.com

В Одессе правоохранители задержали местного жителя, который сорвал со здания флаг Украины и выбросил его в мусорный контейнер. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что мужчина сорвал флаг Украины со здания на проспекте Небесной сотни, начал его рвать и топтать, а позже выбросил в мусор. Очевидцы, заснявшие произошедшее, вызвали полицию.

По указанным очевидцами приметам мужчину вскоре нашли и задержали. Видео и фото обращения мужчины с флагом были переданы в полицию.

Ранее в Белоруссии возбудили уголовное дело за надругательство над флагом республики в США. 28-летний гражданин Белоруссии облил краской государственный символ, вывешенный на алее флагов. Под ним он поместил табличку с текстом «Country aggressor» и повестил на том же месте полотнище бело-красно-белого цвета.

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Алевтина Запольская
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