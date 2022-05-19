В Белоруссии возбудили дело о надругательстве над флагом в США

В отношении 28-летнего белоруса возбудили дело о надругательстве над флагом в США

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о надругательстве над флагом республики в США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, находящийся в Штатах 28-летний гражданин Белоруссии облил краской белорусский государственный флаг, вывешенный на аллее флагов. «После чего вывесил под ним табличку с текстом: "Country aggressor" и разместил на том же месте полотнище бело-красно-белого цвета. Противозаконные действия фиксировались видеозаписью, которую подозреваемый разместил в интернете на всеобщее обозрение», — отметили в ведомстве.

Ранее белорусские силовики возбуждали уголовные дела в отношении министра иностранных дел Латвии, мэра Риги и мэра украинского города Днепр. В Риге с площади, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, убрали государственный флаг Белоруссии и заменили его на бело-красно-белое полотно, которое использует оппозиция. То же самое было сделано перед зданием горсовета Днепра.

Бело-красно-белый флаг («бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ) с 1991-го по 1995 год был государственным флагом Белоруссии.