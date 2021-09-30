Латвия отказала Белоруссии в допросе главы МИД и мэра Риги

Латвия отказала правоохранительным органам Белоруссии, желающим допросить главу МИД Эдгара Ринкевича и мэра Риги Мартиньша Стакиса, сообщает БЕЛТА.

Уголовное дело против латвийских чиновников возбудили по статье «Разжигание национальной вражды» после того, как они сняли государственный флаг Белоруссии с площади в Риге, где были вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею. Полотно заменили на бело-красно-белый флаг, который использует белорусская оппозиция.

«Во второй половине июля мы направили в адрес латвийских коллег просьбу о вручении этим должностным лицам уведомлений, согласно которым они должны явиться на допрос в Следственный комитет. До последнего времени какого-либо ответа получено не было», — сказал первый зампредседателя Следственного комитета Белоруссии Олег Шандарович.

По его словам, 20 сентября была повторно отправлена просьба о допросе, но уже на территории Латвии. «В ответе на наш запрос латвийская сторона указала, что не может исполнить запрос», — сообщил Шандарович.

«Неуважение к государственному флагу, гербу или гимну унижает и оскорбляет тот народ, который эти символы олицетворяет. Вызывает недоумение, как должностные лица такого высокого уровня могли совершить подобное кощунство», — отметил Шандарович.

В Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года начались массовые протесты с требованием отставки президента Белоруссии Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Поводом для них послужили предполагаемые нарушения при проведении голосования. Символом протестных акций стало бело-красно-белое знамя («бел-чырвона-белы сьцяг», БЧБ), которое с 1991-го по 1995 год было государственным флагом Белоруссии.