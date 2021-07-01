Россия запретила въезд мэру Риги Мартиньшу Стакису, снявшему российский и белорусский флаги во время чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Стакису запретили въезд после инцидента с флагом РФ. Захарова назвала его поступок беспрецедентной русофобской выходкой.

«Занимая соответствующий пост, он должен знать об общепринятой в мире норме уважительного отношения к государственной символике», — сказала она.

Захарова отметила, что мэру Риги надо думать о развитии экономических связей с российскими регионами, а не заниматься политическим хулиганством.

В Риге, которая принимала чемпионат мира по хоккею, были установлены флаги стран-участниц первенства. Власти заменили флаг России на флаг Олимпийского комитета, сославшись на решение Всемирного антидопингового агентства. Посольство РФ раскритиковало это решение.

Кроме того, Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили флаг Белоруссии на бело-красно-белое полотно с «Погоней». Таким образом они выразили поддержку оппозиции после задержания бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Между Белоруссией и Латвией разгорелся дипломатический скандал.