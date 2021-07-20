Лукашенко призвал посла «набить морду» мэру Риги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент со снятием белорусского флага в Риге мэром латвийской столицы Мартиньшем Стакисом и министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем. Об этом сообщает сайт главы республики.

По его мнению, посол Белоруссии должен был отреагировать резко и жестко. «Если в Риге кто-то, мерзавец какой-то, прикоснулся к белорусскому флагу и начал его там рвать, снимать, ну так посол должен выйти и публично, с угрозой, может, для своей собственной жизни набить тому мерзавцу морду, по-мужски говоря», — заявил Лукашенко.

Он обратил внимание, что Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии не отреагировало на инцидент оперативно. По словам Лукашенко, там стояла «тишина», пока он «не топнул ногой».

Ранее в Белоруссии на Стакиса и Ринкевича завели уголовное дело. Их обвиняют в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение вражды по признаку национальной принадлежности. В Генпрокуратуре Белоруссии подчеркнули, что латвийские чиновники надругались над государственной символикой и унизили национальное достоинство белорусов.

В мае Стакис и Ринкевич избавились от флага Белоруссии на месте, где были вывешены знамена стран-участниц чемпионата мира по хоккею, проходящего в Риге. Государственный флаг республики они заменили на символику белорусской оппозиции.