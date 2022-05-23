Названы страны с самым дорогим газом в Европе

Исследование РИА Новости: самый дорогой газ в Европе покупают жители Швеции

Жители Швеции покупают самый дорогой газ в Европе. К такому выводу пришли аналитики РИА Новости в проведенном ими исследовании.

Для оценки стоимости газа для населения аналитики проанализировали цены в пересчете на рубли. При этом для определения доступности топлива для конечного потребителя учитывалась не только его стоимость, но и средний уровень дохода граждан.

«Самый дорогой газ приобретают жители Швеции. В пересчете на российскую валюту кубометр голубого топлива местным потребителям обойдется в 137 рублей», — свидетельствует рейтинг.

Чуть меньше платят в Дании, Нидерландах и Испании — там кубометр газа стоит более 80 рублей.

Меньше всего за газ платят жители Казахстана. Страна заняла первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения. Среднестатистический житель Казахстана на свою среднемесячную заработную плату может приобрести 8,6 тысячи кубометров газа. Меньше всего газа могут купить жители Молдавии: на средний заработок — 858 кубометров. Это в десять раз меньше, чем в Казахстане.