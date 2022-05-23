Названы страны с самым доступным газом

РИА Новости: Казахстан занял первое место по доступности газа для населения

Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения. Об этом сообщают РИА Новости.

Среднестатистический житель Казахстана на свою среднемесячную заработную плату может приобрести 8,6 тысячи кубометров газа. Также в первую пятерку вошли Великобритания, Люксембург и Австрия. Граждане этих стран могут прибрести более 3,9 тысячи кубометров газа на свою среднемесячную зарплату.

Меньше всего газа могут купить жители Молдавии: на средний заработок — 858 кубометров. Это в десять раз меньше, чем в Казахстане.

Ранее министр энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщила, что сейчас сербская компания Srbijagas ведет переговоры с «Газпромом» относительно нового контракта на поставки газа, обсуждения ведутся именно на уровне компаний и идут «непросто». «Мы считаем, что не сможем сохранить цену в 270 долларов за тысячу кубометров, но она точно будет намного, намного ниже нынешней рыночной цены в 950 долларов», — добавила Михайлович.

