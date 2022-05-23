Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Названы страны с самым доступным газом

РИА Новости: Казахстан занял первое место по доступности газа для населения

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Казахстан занял первое место в рейтинге стран по доступности газа для населения. Об этом сообщают РИА Новости.

Среднестатистический житель Казахстана на свою среднемесячную заработную плату может приобрести 8,6 тысячи кубометров газа. Также в первую пятерку вошли Великобритания, Люксембург и Австрия. Граждане этих стран могут прибрести более 3,9 тысячи кубометров газа на свою среднемесячную зарплату.

Меньше всего газа могут купить жители Молдавии: на средний заработок — 858 кубометров. Это в десять раз меньше, чем в Казахстане.

Ранее министр энергетики Сербии Зорана Михайлович сообщила, что сейчас сербская компания Srbijagas ведет переговоры с «Газпромом» относительно нового контракта на поставки газа, обсуждения ведутся именно на уровне компаний и идут «непросто». «Мы считаем, что не сможем сохранить цену в 270 долларов за тысячу кубометров, но она точно будет намного, намного ниже нынешней рыночной цены в 950 долларов», — добавила Михайлович.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Норвегия отказалась делиться с Украиной прибылью от нефти и газа
Два истребителя столкнулись на авиашоу во Франции
Названы страны с самым доступным газом
Джонсон пообещал Зеленскому добиваться возобновления экспорта украинского зерна
В России рассказали о роли вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации
В Японии спрогнозировали крупнейший экономический кризис в Германии
Кучеров помог «Тампе» выиграть матч в плей-офф НХЛ и обошел Овечкина
В Словакии заявили о скором запуске совместного газопровода с Польшей
В США назвали способ убедить Турцию открыть Черное море для НАТО
ВСУ совершили массированный артобстрел ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.