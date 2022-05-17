Сербия захотела снизить зависимость от российского газа

Министр энергетики Сербии заявила о планах снизить зависимость от газа из России

Сербия планирует снизить зависимость от российского газа и хочет получать значительный объем топлива от других поставщиков, заявила министр энергетики страны Зорана Михайлович. Ее слова приводит портал Espreso.

По словам Михайлович, к сентябрю 2023 года должно быть завершено строительство газотранспортной связки между Сербией и Болгарией. «За этот год мы должны забронировать мощности греческого СПГ-терминала, а также на маршрутах через Болгарию, чтобы быть готовыми получать как минимум 40 процентов используемого газа от другого поставщика, то есть не от Российской Федерации, от другой страны», — объяснила Михайлович.

При этом министр сообщила, что сейчас Srbijagas ведет переговоры с «Газпромом» относительно нового контракта на поставки газа, обсуждения ведутся именно на уровне компаний и идут «непросто». «Мы считаем, что не сможем сохранить цену в 270 долларов за тысячу кубометров, но она точно будет намного, намного ниже нынешней рыночной цены в 950 долларов», — добавила Михайлович.

Ведение переговоров с «Газпромом» в начале мая анонсировал президент Сербии Александр Вучич. По его оценкам, страна будет зависеть от газа из России «еще минимум два года, вероятно, и дольше», но готова к диверсификации.