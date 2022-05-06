Вучич анонсировал начало переговоров с Россией о газе

Президент Сербии Вучич анонсировал переговоры с «Газпромом» о поставках газа из России

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал начало переговоров с «Газпромом» о поставках газа из России. Его слова в ходе обращения к гражданам передает РИА Новости.

«Мы идем к разговору с "Газпромом" о закупке газа, потому что мы на сто процентов зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно, и дольше», — констатировал Вучич. По его словам, страна всегда готова к диверсификации, но при этом должна смотреть на ситуацию реально.

При получении 100 процентов нефтяной формулы расчета цена за 1 тысячу кубометров газа составила бы 320-325 долларов. Однако Вучич подчеркнул, что это «нереально и ни у кого такого нет». При 80 процентах нефтяной формулы и 20 процентах биржевой цены вышло бы 417 долларов за тысячу кубометров, при 30 процентах биржевой цены — 482 доллара. «И это все весьма пристойные цены для нас», — заключил он.

Ранее Вучич подтвердил, что вопреки различным заявлениям Белград в будущем не намерен менять независимый политический курс и вводить экономические санкции против Москвы.