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Вучич рассказал о будущем Сербии и отношениях Белграда и Москвы

Президент Сербии Вучич заявил, что Сербия останется военно-нейтральным государством

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Сербия останется военно-нейтральным государством с независимой позицией. Об этом заявил президент страны Александр Вучич во время рабочего визита в ФРГ, сообщают РИА Новости.

Вучич подтвердил, что вопреки различным заявлениям Белград в будущем не намерен менять независимый политический курс и вводить экономические санкции против Москвы. «Не знаю, о каких поворотах идет речь, потому что Сербия находится на европейском пути и не будет поворачиваться ни в какую другую сторону. Это то, что касается нашей политики. Что касается нашего военного нейтралитета — Сербия военно-нейтральная и будет военно-нейтральной», — рассказал политик.

Ранее сербский президент заявил, что Белград продолжит твердо стоять на пути в Евросоюз, несмотря на отличное от других отношение к санкциям. Он напомнил, что его страна после распада Югославии и военных конфликтов была под санкциями десять лет, поэтому иначе относится к ограничениям, несмотря на необходимость согласовываться со всеми решениями ЕС.

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Дмитрий Сотак
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