Восемь человек погибли из-за ураганного ветра в Канаде

CBC: восемь человек погибли на юге Канады из-за ураганного ветра

Телекомпания CBC сообщила о гибели восьми человек в результате ураганного ветра на юге Канады.

Почти все жертвы скончались под упавшими деревьями, одна женщина утонула, когда ее лодка попала в шторм и перевернулась.

По информации телеканала, сотни тысяч жителей провинций Онтарио и Квебек остались без электричества. Ураган пронесся над территорией Канады 21 мая.

В сентябре сообщалось, что 82 человека погибли из-за последствий урагана «Ида» в США. Согласно их данным властей, на северо-востоке страны число жертв превысило 50. В юго-восточных штатах погибли 30 человек, в том числе 26 в Луизиане.