Число жертв урагана «Ида» в США превысило 80

82 человека погибли из-за последствий урагана «Ида» в США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные властей пострадавших от стихии штатов.

Согласно их данным, на северо-востоке страны число жертв превысило 50. В юго-восточных штатах погибли 30 человек, в том числе 26 в Луизиане.

Ранее The New York Times передавало, что в Мексиканском заливе после обрушившегося на штат Луизиана урагана «Ида» произошла утечка нефти, которую зафиксировали с помощью аэросъемки Национального управления океанических и атмосферных исследований США и спутников. По данным американского издания, нефтяное пятно покрывало 16 километров водного пространства.

Ураган четвертой категории «Ида» обрушился на штат Луизиана 29 августа. Сообщалось, что в результате урагана около миллиона человек остались без электричества, также была повреждена инфраструктура располагающейся в регионе АЭС Waterford.

