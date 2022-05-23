В РПЦ отреагировали на предложение изменить правила написания слова «бог»

Игумен Лука заявил о необходимости вернуть написание слова «бог» с заглавной буквы

Вернуться к написанию слова «бог» с большой буквы необходимо, считает настоятель Пронского мужского монастыря РПЦ игумен Лука (Игорь Степанов). Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на предложение министра просвещения России Сергея Кравцова.

Игумен Лука отметил, что само по себе написание не пробудит благоговения к создателю, поэтому, кроме филологических норм, следует возвращать и нормы духовного просвещения, в частности, в образовательных учреждениях.

«Хочу напомнить установку великого императора Юстиниана, который к тому же был канонизирован впоследствии как святой, что для преуспеяния империи великой надлежит духовенству сохранять достоинство высокое своего сана, а народу, от мала до велика, являть им как служителям божьим почтительность и все связанное с порядком благочестия, который утверждается и продвигается в народе священнослужением. Вспоминая эту мудрую рекомендацию, конечно же, нужно возвращать и благоговение в нашем народе к церковному исповеданию, к богословию, а самое важное, к благочестию, которое сможет стать основанием всей нашей великой будущности российской», — поделился священнослужитель.

Ранее министр Кравцов сообщил, что новый проект правил русской орфографии определяет написание религиозных слов и рекомендует писать слово «бог» с заглавной буквы, так же как и имена апостолов, пророков, святых.

