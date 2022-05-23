В России предложили закрепить новое написание слова «бог»

Министр просвещения Кравцов заявил о предложении писать слово «Бог» с заглавной буквы

Слово «бог» по новым правилам русской орфографии будут писать с заглавной буквы. С таким предложением выступил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в понедельник, 23 мая, передает РИА Новости.

Министр напомнил, что правила русской орфографии и пунктуации были приняты еще в 1956 году. По словам Кравцова, с того момента никак не регламентировалось написание слов и терминов, касающихся религии.

«Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово "Бог" необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — сказал глава Минпросвещения.

Он подчеркнул, что предложенные изменения уже рассмотрели и поддержали на правительственной комиссии по русскому языку.

В апреле Кравцов выступил с предложением исполнять гимн и поднимать флаг в детских лагерях в России.

Он разъяснил, что Минпросвещения впервые направило в российские регионы программу воспитания в детских лагерях — она включает в себя проведение просветительских мероприятий. В них также входит изучение истории России.

