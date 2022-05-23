В написании слова «бог» с маленькой буквы увидели риски уголовных дел

Лингвист Пахомов допустил, что за написание слова «бог» с маленькой буквы будут наказывать

Написание слова «бог» с маленькой буквы может послужить поводом для административного или даже уголовного дела. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» озвучил лингвист, кандидат филологических наук, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов. Так он ответил на вопрос об изучении слова «бог» экспертами, разбирающими дела, например, об оскорблении чувств верующих (статья 148 Уголовного кодекса).

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что слово «бог» по новым правилам орфографии будут писать с прописной буквы. «"Бог" необходимо писать с заглавной буквы, так же как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — заявил глава Минпросвещения на чтениях «Секулярный мир и религиозность».

По словам Пахомова, вопрос о рисках наказания и наступления ответственности будет решаться, в том числе основываясь на новых правилах, о которых говорил Кравцов. В том случае, если новый краткий свод будет принят в качестве обязательного, при проведении лингвистической экспертизы специалисты могут увидеть нарушение упомянутых в нем правил, — в том числе и в отношении слова «бог» — что является признаком состава преступления или правонарушения, допустил эксперт.

«Когда орфографическая комиссия их [новые правила] обсуждала, она подчеркивала, что этот краткий свод не может быть общеобязательным сводом русской орфографии, потому что такой свод [только] готовится в Институте русского языка, к концу 2023 года он должен быть опубликован. Это уже полный, подробный, академический — именно такой свод может быть общеобязательным. А вопрос о том, какой статус будет иметь краткий свод и что будет за нарушение его правил, так и остается открытым», — рассказал «Ленте.ру» Пахомов.

Он добавил, что в самом кратком своде правил указано, что он имеет рекомендательный характер, то есть является справочным пособием.

В предложенном лингвистами кратком своде правил говорится, что с прописной буквы рекомендуется писать имена трех лиц Божества и высших существ, составляющих предмет религиозного почитания в монотеистических религиях, то есть в христианстве, иудаизме и исламе.

Ранее стало известно, что Минпросвещения разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Орфографическая комиссия РАН раскритиковала его, так как, по утверждению ученых, в документе «полностью отсутствовал научный аппарат». Большинство членов комиссии подписали обращение в Минпросвещения с призывом отозвать проект. После этого был представлен новый краткий свод правил.