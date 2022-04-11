Минпросвещения подготовило новый проект правил русской орфографии

Министерство просвещения опубликовало новый проект правил орфографии русского языка

Министерство просвещения подготовило новый проект по правилам орфографии русского языка. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке сообщается, что в его разработке участвовал глава комиссии по правописанию РАН Алексей Шмелев, раскритиковавший предыдущую редакцию проекта. Авторы отмечают, что при создании нового свода правил не намеревались вводить новые или изменять существующие — их задачей было разработать более понятные формулировки и объяснить случаи отклонения от правил.

Например, составители проекта объяснили, почему в образованных от слов «военный» и «напряженный» словах «военщина» и «напряженка» пишется по одной букве «н».

В отличие от прошлого проекта, авторы не стали вводить строгую необходимость использования на письме буквы «ё». Ее лишь советуют использовать в тех случаях, когда необходимо избежать путаницы, например между словами «всё» и «все».

«Проект постановления адресован широкому кругу пользователей, владеющих правилами чтения и элементарной школьной терминологией. Представленные в нем "Правила" не вводят новые орфографические нормы и не предлагают менять или реформировать устоявшиеся написания», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время документ уже представлен к общественному обсуждению.

Притом авторы проекта признают, что работа над еще не завершена — она продлится как минимум до 2023 года, и лишь в 2024 году документ будет представлен Правительственной комиссии по русскому языку.

Предыдущий свод правил был подготовлен в ноябре 2021 года. Орфографическая комиссия РАН раскритиковала его, так как, по утверждению ученых, в документе «полностью отсутствовал научный аппарат». Большинство членов комиссии подписали обращение в Минпросвещения с призывом отозвать проект.

Официальный свод правил орфографии русского языка не обновлялся с 1956 года. Актуальность его обновления в Минпросвещения объясняли появлением в языке слов, речевых оборотов, конструкций и норм правописания, которые до сих пор не были регламентированы.