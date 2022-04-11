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Минпросвещения подготовило новый проект правил русской орфографии

Министерство просвещения опубликовало новый проект правил орфографии русского языка

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министерство просвещения подготовило новый проект по правилам орфографии русского языка. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке сообщается, что в его разработке участвовал глава комиссии по правописанию РАН Алексей Шмелев, раскритиковавший предыдущую редакцию проекта. Авторы отмечают, что при создании нового свода правил не намеревались вводить новые или изменять существующие — их задачей было разработать более понятные формулировки и объяснить случаи отклонения от правил.

Например, составители проекта объяснили, почему в образованных от слов «военный» и «напряженный» словах «военщина» и «напряженка» пишется по одной букве «н».

В отличие от прошлого проекта, авторы не стали вводить строгую необходимость использования на письме буквы «ё». Ее лишь советуют использовать в тех случаях, когда необходимо избежать путаницы, например между словами «всё» и «все».

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«Проект постановления адресован широкому кругу пользователей, владеющих правилами чтения и элементарной школьной терминологией. Представленные в нем "Правила" не вводят новые орфографические нормы и не предлагают менять или реформировать устоявшиеся написания», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В настоящее время документ уже представлен к общественному обсуждению.

Притом авторы проекта признают, что работа над еще не завершена — она продлится как минимум до 2023 года, и лишь в 2024 году документ будет представлен Правительственной комиссии по русскому языку.

Предыдущий свод правил был подготовлен в ноябре 2021 года. Орфографическая комиссия РАН раскритиковала его, так как, по утверждению ученых, в документе «полностью отсутствовал научный аппарат». Большинство членов комиссии подписали обращение в Минпросвещения с призывом отозвать проект.

Официальный свод правил орфографии русского языка не обновлялся с 1956 года. Актуальность его обновления в Минпросвещения объясняли появлением в языке слов, речевых оборотов, конструкций и норм правописания, которые до сих пор не были регламентированы.

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Валерий Розенберг
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