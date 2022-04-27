В России захотели исполнять государственный гимн в детских лагерях

Глава Минпросвещения Кравцов предложил исполнять гимн и поднимать флаг в детских лагерях

В России захотели поднимать флаг и исполнять государственный гимн в детских лагерях отдыха. С таким предложением на заседании президиума Совета законодателей при Федеральном собрании выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, его цитирует ТАСС.

«Отдельно предложили детским лагерям форматы церемоний подъема государственного флага РФ, исполнение гимна РФ», — сказал Кравцов.

Он добавил, что министерство впервые направило в российские регионы программу воспитания в детских лагерях — она включает в себя проведение просветительских мероприятий. В них входит изучение истории России, уточнил министр.

19 апреля Кравцов сообщил, что обязательное исполнение гимна и поднятие флага перед уроками введут во всех школах в начале следующего учебного года. Его инициативу поддержал президент страны Владимир Путин, подчеркнув, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.

По данным «Известий», в школах Марий Эл, Башкирии и Татарстана обсуждается инициатива, согласно которой в образовательных учреждениях будет звучать не только государственный, но и республиканский гимн. Начать исполнять эту процедуру в школах могут с 1 сентября 2022 года.