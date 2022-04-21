В школах трех российских регионов захотели исполнять два гимна

В Татарстане, Башкирии и Марий Эл предложили исполнять в школах два гимна

В Татарстане и Башкирии, а также в Марий Эл обсуждается инициатива, согласно которой на линейках в школе будет звучать не только государственный, но и республиканский гимн. Об этом пишут «Известия».

По словам министра образования Башкирии Айбулата Хажина, гимн республики захотели исполнять не только в школах, но и в учреждениях среднего профессионального образования. Такую традицию можно будет ввести после обсуждения на уровне правительства — министр предложит свою идею на оперативном совещании у главы республики.

В Татарстане заявили, что после гимна России в школах региона должен исполняться республиканский. Как отметил член комитета по образованию, науке и культуре Госсовета Татарстана Ркаил Зайдуллин, исполнение двух гимнов не отнимет много времени.

«Татарстан — национальная республика. Любовь к большой стране начинается с любви к малой родине. Если человек не любит свою малую родину, свой народ, свой город, как он сможет думать о судьбе своей большой родины?» — сказал парламентарий.

При этом пресс-секретарь президента российского региона Лилия Галимова сочла преждевременным разговоры об исполнении в школах гимна Татарстана. Она заявила о необходимости проработки вопроса с министерством образования.

Идею об исполнении двух гимнов рассматривают и в Марий Эл. В Минобразования региона сообщили, что при положительном рассмотрении вопроса внедрить инициативу получится с 1 сентября.

О том, что в российских школах введут обязательное исполнение гимна и поднятие флага перед уроками с 1 сентября, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Его инициативу поддержал президент страны Владимир Путин, подчеркнув, что процедура должна соответствовать значимости государственных символов.