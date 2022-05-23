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Премьер Японии предложил Байдену провести следующий саммит G7 в Хиросиме

Kyodo: премьер Японии предложил Байдену провести следующий саммит G7 в Хиросиме

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом предложил провести следующий саммит «Группы семи» (G7) в Хиросиме, пострадавшей в 1945 году от атомных бомбардировок со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что американский лидер поддержал это предложение.

Сам Кисида родом из Хиросимы, в этом городе находится его избирательный округ. В 2023 году председательство в G7 переходит к Японии.

22 мая Байден прибыл в Японию. В понедельник его принял император Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула. Затем глава Белого дома провел встречу с японским премьером.

До этого президент США посетил в Южную Корею с трехдневным визитом 20 мая. Это первое азиатское турне Байдена в качестве главы государства. Сообщалось, что после приезда Байдена в Азию власти Китая начали масштабные военные учения в Южно-Китайском море.

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Марина Совина
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