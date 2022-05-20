Китай начал военные учения во время визита Байдена в Азию

AP: Пекин начал военные учения в Южно-Китайском море во время визита Байдена в Азию

Власти Китая начали масштабные военные учения в Южно-Китайском море в то время, как президент США Джо Байден приехал в Азию, чтобы посетить Японию и Южную Корею. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, гражданским судам запретили вход в зону маневров. Отделение Управления морской безопасности Китая в провинции Хайнань сообщило, что учения продлятся до 23 мая.