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Китай начал военные учения во время визита Байдена в Азию

AP: Пекин начал военные учения в Южно-Китайском море во время визита Байдена в Азию

Фото: Lee Jin-man / AP

Власти Китая начали масштабные военные учения в Южно-Китайском море в то время, как президент США Джо Байден приехал в Азию, чтобы посетить Японию и Южную Корею. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По информации агентства, гражданским судам запретили вход в зону маневров. Отделение Управления морской безопасности Китая в провинции Хайнань сообщило, что учения продлятся до 23 мая.

Виктория Кондратьева
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