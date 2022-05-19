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Китай предостерег США от вмешательства во внутренние дела страны

Член Политбюро Ян Цзечи заявил, что Китай ответит в случае вмешательства США в дела страны

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Китай примет решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности в случае вмешательства США во внутренние дела страны. Об этом предупредил член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление китайский чиновник сделал в ходе телефонного разговора с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Ян Цзечи отметил, что в течение определенного периода времени США «предприняли ряд неверных действий и заявлений, вмешиваясь во внутренние дела Китая и нанося ущерб интересам Китая».

По словам политика, самым важным, чувствительным и ключевым в китайско-американских отношениях является тайваньский вопрос. Он предостерег США от следования «по неверному пути», поскольку это неизбежно приведет к существенному усугублению ситуации. Ян Цзечи также призывал США прояснить ситуацию, строго выполнять свои обязательства и соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

Ранее пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй призвал США быть осторожными в своих словах и действиях по вопросу Тайваня. Он подчеркнул, что в вопросах о суверенитете, территориальной целостности Китая и других его ключевых интересов Пекин не пойдет ни на какие компромиссы или уступки.

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Ксения Назарова
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