Китай призвал США быть осторожными в своих словах и действиях по вопросу Тайваня

В посольстве Китая в США призвали Вашингтон осторожнее выбирать слова в вопросе Тайваня

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй прокомментировал планы Вашингтона обеспечить Тайвань всем необходимым для защиты от Пекина, призвав осторожнее выбирать свои слова и планировать действия по вопросам, касающимся островного государства, сообщает ТАСС.

«Мы призываем США добросовестно придерживаться принципа "одного Китая" и положений трех совместных китайско-американских коммюнике, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу, а также избегать неверных сигналов сепаратистским силам, поддерживающим "независимость Тайваня", чтобы не нанести серьезного ущерба отношениям между Китаем и США, а также миру и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива», — заявил Пэнъюй.

По его словам, это является внутренним делом Китая, а какое-либо вмешательство извне является совершенно недопустимым. Он также подчеркнул, что в вопросах о суверенитете, территориальной целостности Китая и других его ключевых интересов Пекин не пойдет ни на какие компромиссы или уступки.