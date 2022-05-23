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Найден способ охладить батарею электрокара

Composites Part B: Engineering: композитные материалы охладят батареи электрокаров

Фото: Clara Margais / Globallookpress.com

Ученые Университета Дрекселя (США) разработали способ эффективного охлаждения аккумуляторов для электромобилей. Исследование было опубликовано в журнале Composites Part B: Engineering.

Специалисты отметили, что распространению электрокаров препятствует долговечность и безопасность батарей. Ученые создали универсальную систему охлаждения на основе углеродного волокна, которая имитирует работу сосудистой системы живых организмов. По словам авторов, найденный ими способ позволяет эффективно отводить тепло, тем самым улучшая характеристики аккумулятора.

В материале говорится, что при создании композитного материала учитывается множество конструктивных параметров, таких как толщина и направление в каждом слое углеродного волокна. В ходе тестирования специалисты моделировали потребность электромобиля в энергии на различных скоростях в течение нескольких минут, фиксируя при этом температуру аккумулятора и прогнозируемый запас хода машины.

В результате моделирования ученые выяснили, что описанный ими метод охлаждения позволяет увеличить запас хода электрокара Tesla Model S на 23 процента. «Эти композиты действуют как радиатор в автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Хладагент втягивает тепло и отводит его от батареи, когда он движется по сети микроканалов», — объяснил принцип работы системы один из авторов исследования Ахмад Наджафи.

В начале мая ученые Аргоннской национальной лаборатории рассказали о создании нейросети, способной прогнозировать срок службы аккумуляторов. По их словам, с помощью искусственного интеллекта можно предсказать поведение той или иной батареи спустя 1000 циклов зарядки.

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Андрей Ставицкий
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