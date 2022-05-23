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Предположительно пьяный сбивший пешехода священник в Астрахани попал на видео

В Астрахани попал на видео священник, который сбил пешехода и переоделся после этого

В Астрахани попал на видео священник, который сбил пешехода и переоделся после этого — предположительно, он был пьян. Видео публикует Telegram-канал 112.

На кадрах видно, как авто сбивает на переходе женщину, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После ДТП водитель остановился, вышел из авто, но почти сразу вернулся к нему нетвердой походкой, чтобы снять рясу. Только после этого он подошел к пострадавшей.

По данным Telegram-канала, за рулем был 70-летний протоиерей Михаил Пристая. В отношении него были возбуждены два административных дела — за нарушение правил дорожного движения и за отказ от медицинского освидетельствования.

Леонид Микуляк
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