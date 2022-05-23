В Туркмении поставят памятник скакуну бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова

В Туркмении поставят памятник коню бывшего президента Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает Turkmenportal.

Новый глава республики Сердар Бердымухамедов подписал постановление об установке в Ахалском велаяте монумента со статуей скакуна Акхана, принадлежащего Ахалтекинскому конному комплексу президента. Работы начнутся в мае, объект должны сдать в декабре.

Акхан — скакун, которого лично воспитывал Гурбангулы Бердымухамедов. В 2018 году конь встал на дыбы и прошел 10 метров за 4,19 секунды, что было занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

В ноябре 2020 8года Гурбангулы Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник собаке породы алабай (среднеазиатская овчарка).