США поддержат рост военной мощи Японии из-за Тайваня

Премьер Японии Кисида заявил, что Токио коренным образом усилит обороноспособность страны

Япония в контексте ситуации вокруг Тайваня коренным образом усилит возможности Вооруженных сил и повысит обороноспособность страны. США поддержат это решение. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида на совместной пресс-конференции в Токио по итогам переговоров с американским президентом Джо Байденом, сообщает ТАСС.

«Мы намерены коренным образом усилить обороноспособность нашей страны. Соответствующие планы были поддержаны президентом США. Мы заняты наращиванием своей военной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», — заявил премьер о росте военных расходов.

Ранее о подобных решениях со стороны японских властей сообщали CNN. По их информации, Япония расширит оборону на южных территориях после увеличения Китаем присутствия вокруг спорных островов Нансей в Восточно-Китайском море. Усиление КНР своего военного присутствия вокруг островов вызвало опасение, что Пекин предъявит претензии на оспариваемые территории.