Япония расширит оборону из-за спорных островов

Токио усилит оборону на фоне роста напряженности в отношениях с КНР из-за спорных островов

Япония расширит оборону на южных территориях после увеличения Китаем своего присутствия вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море. О намерениях Токио усилить оборону на островах Нансей на фоне роста напряженности в отношениях с КНР сообщает CNN.

По данным телеканала, китайские корабли усилили патрулирование моря вокруг контролируемых Японией спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). На территории, которые Япония считает своими, также претендует Китай и Тайвань. По словам 50-летнего японского рыбака Казуши Киндзе, живущего на острове Йонагуни, в последнее время в регионе стало больше кораблей китайской береговой охраны. «Нос одного из их кораблей был направлен прямо на нас, и они преследовали нас. Я точно не уверен, но видел что-то похожее на [корабельные] пушки», — описал он одну из встреч с китайскими патрульными судами.

Как отмечает CNN, усиление КНР своего военного присутствия вокруг островов вызвало опасение, что Пекин предъявит свои претензии на оспариваемые территории. В Министерстве иностранных дел Китая ответили, что патрулирование судами береговой охраной вод, окружающих острова, является «надлежащим осуществлением суверенного права» республики. При этом в Японии считают, что также обладают суверенным правом на острова, и на этом фоне усиливают свои позиции на острове Йонагуни, расположенном в 110 километрах от побережья Тайваня, и других островах Нансей.

По словам представителей Сил самообороны Японии, на острове Исигаки, к востоку от Йонагуни, строится четвертая по счету база, которая начнет функционировать с марта 2023 года. На новой базе будет размещено около 600 военнослужащих, а также ракетные комплексы средней и малой дальности.

По словам генерала Ёсихидэ Ёсиды, начальника штаба Сухопутных сил самообороны Японии (GSDF), расширение дополнительных оборонительных сил необходимо, чтобы послать сильный сигнал претендующим на территории противникам.

Государственная принадлежность островов Сенкаку, находящихся севернее островов Яэяма, оспаривается между Японией, Китаем и Тайванем. Основанием тому служат утверждения, что данные острова являются продолжением материкового шельфа.

В сентябре 2012 года территориальный спор обострился. Тогда Токио выкупил территории у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. В Китае прошли акции протестов. С тех пор китайские корабли курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Ранее сообщалось, что четыре патрульных корабля КНР вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море.