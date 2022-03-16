Китайские корабли вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море

Четыре патрульных корабля КНР вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море

Китайские корабли вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В среду, 16 марта, четыре патрульных корабля морской полиции КНР оказались в зоне у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао). Эти территории Япония считает своими. Управление безопасности на море Японии направило кораблям предупреждение и призвало покинуть местность. Агентство пишет, что китайские корабли находились около островов Сенкаку на протяжении последних 20 дней.

Территориальный спор, касающийся Сенкаку, обострился в сентябре 2012 года. Тогда Токио выкупил их у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. В Китае прошли массовые демонстрации протеста, которые сопровождались разгромами японских ресторанов и предприятий. На протяжении десяти лет китайские корабли курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.

Ранее Япония пожаловалась на рекордные нарушения границ Китаем. Суда КНР подходили на расстояние четырех километров от островов, при том что по международным стандартам морские границы проходят в 19,3 километра от берега.