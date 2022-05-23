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Живущая в Турции россиянка раскрыла свои ежемесячные траты

Автор блога на «Яндекс.Дзене»: за месяц на продукты в Турции уходит 14 тысяч рублей

Фото: Burak Kara / Getty Images

Российская блогерша, проживающая в Турции, решила на протяжении месяца записывать свои ежедневные траты и выяснить, сколько стоит жизнь в стране. Результатами эксперимента она раскрыла в личном блоге «Мама на море» на «Яндекс.Дзен».

Женщина фиксировала траты в период с 18 апреля по 18 мая. Так, самой большой статьей расходов стали продукты из супермаркета — на них она потратила 3,6 тысячи лир (почти 14 тысяч рублей), еще 381 лиру (1,4 тысячи рублей) она заплатила за еду на рынке. Около 1000 лир (3,8 тысячи рублей) ушло на бензин.

Примерно в четыре тысячи рублей автору обошлась оплата коммунальных платежей, интернета и сотовой связи. На шоппинг блогерша потратила девять тысяч рублей, на развлечения — четыре тысячи.

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В итоге на месяц жизни в Турции у женщины ушло почти 11 тысяч лир, то есть в районе 42 тысяч рублей. При этом она отметила, что за последнее время курс местной валюты сильно упал — сейчас одна лира равна четырем рублям.

Россиянка уточнила, что проживает с семьей в собственной квартире, что значительно сокращает ежемесячные расходы. Также она добавила, что никогда не покупает домой красное мясо и почти не платит за образование дочери, так как она ходит в государственную школу.

«Я вовсе не утверждаю, что то, сколько мы тратим на жизнь — это норма. Кто-то тратит значительно больше, кто-то меньше», — отметила она.

Ранее в мае Министерство казначейства и финансов Турции запретило отелям проводить операции по обмену валюты. Как заявили в ведомстве, решение связано с тем, что некоторые гостиницы стали работать по типу пунктов обмена валюты.

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Мария Гейн
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